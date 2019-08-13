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دخول وخروج 21 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:19 م
دخول وخروج 21 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء
أرشيفية
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الفجر
 
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء 21 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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