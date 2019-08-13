أبل تخالف وعودها وتطلق نسخة شبيهة بـ"AirPower"
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:08 م
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عرضت شركة أبل في عام 2017 تفاصيل جهاز AirPower المميز وكان من المفترض أن يكون لديه القدرة على شحن أجهزة iPhone و Apple Watch و سماعات AirPod في وقت واحد.
وخالفت أبل وعودها للمستخدمين، وفي عام 2019، قررت إطلاق نسخة شبيهة من AirPower”، وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت أنها لن تطلق هذا الشاحن اللاسلكي الذي طال انتظاره من جانب المستخدمين.
ويعتبر الجهاز الجديد شبيهًا بـAirPower، ووفقًا للعديد من التقارير عبر الإنترنت، تم تصنيع الشاحن اللاسلكى الجديد بواسطة mophie، وهي شركة مشهورة لصناعة منتجات أبل وملحقاتها.
ويحتوى جهاز الشحن اللاسلكي 3 في 1 على العديد من الاختلافات عن AirPower الأصلى، الذى صممتهأبل، إذ يتضمن جهاز شحن mophie أماكن مخصصة لكل جهاز، وفي هذه الحالة لا يمكن وضع كل الأجهزة في للشحن فى نفس الوقت.
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