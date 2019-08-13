إصلاحات بن سلمان الاقتصادية تنجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.2 مليار دولار فى 2019

كشف تقرير صادر من منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، عن أن المملكة العربية السعودية نجحت فى جذب 37.099 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر فى الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 ، مع قيامها بأصلاحات اقتصادية شاملة عززت من جذب الاستثمارات الاجنبية.

وبداء ولى العهد السعودي محمد بن سلمان منذ عام 2017 خطة اصلاحات اقتصادية" رؤية 2030"، تعتمد على فتح الاقتصاد امام المستثمرون الاجانب، وتنوع اقتصاد المملكة دون الاعتماد على الايرادات النفطية.

وأشار تقرير "الاونكتاد"، إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنهاية عام 2018؛ ليسجل نحو 3.209 مليار دولار مقارنة بـ1.419 مليار دولار عام 2017.

كانت المملكة قد نجحت السعودية فى جذب 8.865 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر عام 2013 ، وجذب 8.012 مليار دولار بنهاية عام 2014 ، وفى عام 2015 جذبت المملكة العربية السعودية 8.141 مليار دولار، ثم جذبت 7.452 مليار دولار عام 2016.