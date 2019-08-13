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عاجل.. وفاة رجل الأعمال حسين سالم

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:50 م
عاجل.. وفاة رجل الأعمال حسين سالم
حسين سالم
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توفي فجر اليوم، حسين سالم، رجل الأعمال ومستشار الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في العاصمة الأسبانية مدريد عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

وكشف مصدر مقرب من العائلة، في تصريحات صحفية، أن حسين سالم توفي بعد تدهور حالته الصحية بعد صراع طويل مع المرض، حيث أكدت أسرته أنه سيتم نقل جثمان الفقيد إلى القاهرة لدفنه في مقابر العائلة تنفيذا لوصية الراحل، حيث طلب أن يتم دفنه بجوار حفيده هناك.

وعن تحديد موعد العزاء، أشار المصدر المقرب لرجل الأعمال الراحل إلى أنه سيُحدد فى وقت لاحق.
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