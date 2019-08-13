حلول مذهلة للقضاءعلى حب الشباب نهائيا

يمكنك التخلص من مشكلة حب الشباب في المنزل، عن طريق اتباع هذه النصائح لتجنب تفاقم مشكلة الحبوب نهائيا:





ابدئي بتفقد مكونات مستحضراتكِ دائمًا، واختاري الغسول المناسب الذي يحافظ على نظافة البشرة طيلة النهار والمساء، مع الحفاظ أيضًا على نظافة اليدين، وعدم العبث بالبشرة لمنع انتقال العدوى والبكتيريا وانتشار حب الشباب.





لا تتوقفي عن شرب المزيد من الماء، لدعم ترطيب البشرة وكامل وظائف الجسم الحيوية، وبالتالي التقليل من مشكلة حب الشباب وتعزيز نضارة البشرة.





بعيدًا عن المقليات والسكريات واللحوم الحمراء، اعتني جيدًا بنظامكِ الغذائي، وعززي وجباتكِ اليومية بالخضروات الورقية والملونة، والفواكه الطازجة، والمكسرات غير المالحة، والبذور الغنية بالمعادن بخاصة منها الزنك والصوديوم المجدد للبشرة، التي تعزز كثيرًا من صحة وشباب ونضارة البشرة، وتساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة حب الشباب.





تساعد الماسكات الطبيعية كثيرًا على محو آثار البكتيريا، وامتصاص الفائض من الزهم، وبالتالي منع تفاقم مشكلة البثور وحب الشباب. جربي الخلطات المنزلية التي تعتمد على الليمون وبيكاربونات الصودا المعالجة لمشكلة حب الشباب.





لا بدّ من استخدام الواقي اليومي قبل الخروج من البيت، لأجل صدّ الأشعة فوق البنفسجية التي تؤذي البشرة وتُلحق بها المزيد من المشكلات الصحية، ومنها تفاقم مشكلة حب الشباب.





تلجأ الكثير من الشابات إلى العبث بالبثرة وعصرها لاستخراج الزهم منها، إلا أنّ ذلك يزيد من تفاقم المشكلة وانتشار العدوى إلى المناطق المجاورة ما يشعركِ بالإحباط والخجل.