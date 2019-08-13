عاجل.. الأهلي يقرر فسخ التعاقد مع نجمه

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على فسخ التعاقد مع أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وجاء فسخ التعاقد مع حمودي، بقرار من الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، والذي لا يرحب بوجود اللاعب في صفوفه لعدم الاعتماد عليه خلال الموسم الجديد.





وخرج اللاعب من حسابات لاسارتي المدير الفني خلال الموسم الماضي ما جعله يقرر الرحيل إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه للحصول على فرصة المشاركة أساسيا.



