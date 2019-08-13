إقبال متوسط من الزائرين على حدائق القناطر الخيرية والرحلات النيلية (صور)

شهدت حدائق القناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، إقبال متوسط من المواطنين، للاحتفال بالعيد، وزاد إقبال المواطنين على الرحلات النيلية القادمة من مراسي القاهرة والجيزة.ومن جانبه تابع الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، من غرفة العمليات المشكلة بالقناطر عن كثب للاطمئنان على توافر الخدمات للزوار، موضحا إلي أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة احتفالات المواطنين بالعيد المتوافدين على المدينة، لم تستقبل أي شكاوى تعكر صفو الاحتفال بعيد الأضحى.وقال مختار شداد نائب رئيس مجلس مدينة القناطر الخيريه، أن أعداد الزائرين تزايدت بشكل كبير مع فترة الظهيرة، فحديقة عفلة كان لها النصيب الأكبر من الزوار لتميزها بكل عناصر الترفيه التي يحتاج إليها المحتفلين كعربات متنقلة للمأكولات الخفيفة والشلالات، وتمركز الإسعاف والوحدة الصحية بها.وأضاف شداد، في تصريحات صحفية اليوم، أن المدينة شهدت خلال أيام العيد، استقبال أكثر من 450 رحلة نيلية للمراكب الكبيرة والصغيرة واللنشات من مراسي القاهرة والجيزة.وأضاف محمد الصادق مدير عام ري القناطر، أن الحدائق على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين بالحدائق، وتم تجهيز كافة الحدائق بالخدمات الترفيهية لقضاء أوقات احتفالات العيد، فتمتلك القناطر الخيرية 8 حدائق، وتترواح الأسعار من 5 جنيهات حتى 20 جنيها.وأضاف "الصادق" أن حديقة عفلة المطورة احتلت المركز الأول في إقبال الزوار عليها خلال ثاني وثالث أيام العيد، مشيرا إلى أن هذا الأمر نتيجة عملية التطوير الشامله التي شهدتها لتصبح بانورما متكاملة مع الكباري الأثرية، وممشى أهل مصر وجزيرة الشعير.ومن جانبها نشرت أجهزة الأمن عناصرها لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمحتفلين بالعيد، ومواجهة حالات التحرش وسط الحدائق، بناء على توجيهات اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، واستمرار تواجدها وسط الحدائق بالقناطر لتوفير الأمن، ووضع خطة أمنية ومرورية ورفع حالة الاستنفار الأمني بجميع مدن المحافظة، لمواجهة أي أعمال خارجة على القانون، ونشر أفراد أمن سرية لمنع التحرش بالحدائق العامة خلال احتفالات المواطنين بالعيد.