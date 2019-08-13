المركزي الصيني يثبت سعر صرف الدولار مقابل اليوان عند ادني مستوى من 2008

أعلن بنك الصين الشعبي( البنك المركزي،) اليوم الثلاثاء، تثبيت سعر صرف اليوان مقابل الدولار في الوقت الذي توجه فيه الصين اتهامات من الولايات المتحدة بتلاعب في قيمة عملتها.

وقال بنك الشعب الصيني، إنة قان بتحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند 7.0326 يوان. وهو أدنى مستوي لة منذ 2008.

وكان حدده خلال تداولات نهاية الجلسة الماضية عند النقطة 7.0211 يوان.

من ناحية أخرى، قام بنك الصين بضخ 60 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.