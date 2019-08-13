لتبدين أنيقة.. خطوات وضع ظلال العيون المناسب لشكل عينيكِ

ننشر لك خطوات وطريقة وضع ظلال العيون المناسب لكافة أشكال العيون، لتبدين أنيقة تظهرين بمظهر جيد في المناسبات:





للعيون المبطنة "monolid eyes":

قومي بتدريج الظل على جفنك العلوي لإعطاء بعد إضافي لجفنك، وقومي بتطبيق الألوان الداكنة على مقربة من الرموش وبطريقة محايدة وناعمة نحو الوسط، وقومي بوضع لمسة لامعه بالقرب من الحاجبين.





للعيون المقلوبة للأعلى " upturned eyes":

أو ما يُعرف بعيون القطّة قومي بتطبيق ظلال داكنة على طول الزاوية السفلى الخارجية للعين،مما يجعل الزاوية الخارجية تبدو أقل.





للعيون المقلوبة للأسفل " downturned eye":

أو ما يُعرف بالجفن الناعس قومي بتطبيق خط من الآيلاينر بمحاذاة الرموش العلوية، وقومي بمزج الظلال بإتجاه الزاوية الخارجية للعين وذلك بمقدار ثلثي الجفن هذا سيرفع الشكل العام للعين





للعيون المقنّعة " hooded eyes":

قومي بإستخدام ظلال الجفون المتوسطة وغير اللامعة، وقومي بتطبيقة بأقل قدر ممكن حتى لا تقومي بسحق وإغراق العين.





للعيون المستديرة "round eyes ":

قومي بتطبيق الظلال المتوسطة والداكنة في وسط الجفون، واستخدمي الظلال اللامعة أو المضيئة على الزوايا الخارجية للعين وذلك لتسليط الضوء عليها وتضييقها قليلاً.





للعيون اللوزية " almond eyes":

هذا الشكل من العيون يعتبر مثالياً جداً، فبإمكانك تطبيق أي نوع من الظلال على عينيك، فهو العيون اللوزية يلائمها تقريباً جميع أشكال المكياج.