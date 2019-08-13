منتخب الهوكي يكتسح زيمبابوي في أول مواجهات بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر للهوكي الفوز على نظيره منتخب زيمبابوي بستة أهداف نظيف ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة في جنوب إفريقيا.





ويقام على هامش البطولة انتخابات الاتحاد الإفريقي للهوكي والتي يحضرها عن مصر هشام عبيدو عضو مجلس إدارة الاتحاد.





ويخوض العميد يحي دعبس نائب رئيس اتحاد الهوكي وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية انتخابات الاتحاد الافريقي للهوكي على منصب العضوية بينما يخوض سيف حامد انتخابات الرئاسة وفاز بها بالتزكية.





يرأس بعثة مصر في جنوب إفريقيا أحمد محسن عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي ويلتقي منتخب الهوكي غدا مع كينيا في ثاني المواجهات ، ونجح العميد يحي دعبس في تجهيز المنتخب قبل المغادرة إلى جنوب إفريقيا حيث يتواجد حاليا في المغرب للتجهيز لبعثة مصر التي تشارك في دورة الألعاب الإفريقية بتكليف من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب.



