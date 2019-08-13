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"النعيمي": الحمدين باع دولته للملالي وأردوغان.. وأصبح رهينة للجماعات الإرهابية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:46 م
النعيمي: الحمدين باع دولته للملالي وأردوغان.. وأصبح رهينة للجماعات الإرهابية
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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قال الإعلامي الإماراتي علي راشد النعيمي، رئيس تحرير العين الإخبارية، إن النظام القطري أصبح رهينة للجماعات الإرهابية التي احتضنها ودعمها. 

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أخيرا اعترف النظام القطري بزيارة وزير الخارجية الإيراني التي كانت مجدولة كزيارة سرية كي لا ينكشف الإذعان القطري للمطلب الإيراني باعتبار أمن الخليج مسؤولية إيرانية والالتزام بعدم دعم المشروع الأمريكي لحماية الملاحة في الخليج".

وأضاف الدكتور علي راشد النعيمي أن "النظام القطري فقد البوصلة نتيجة ارتمائه في أحضان نظامي الملالي وأردوغان"، لافتا إلى أنه "أصبح رهينة للجماعات الإرهابية التي احتضنها ودعمها وأصبح يعيش قلقا متزايدا من موقف أمريكي صادم له رغم دفعه ١٨٥ مليار دولار خلال زيارة تميم لواشنطن".

وأضاف الدكتور علي راشد النعيمي أن "النظام القطري فقد البوصلة نتيجة ارتمائه في أحضان نظامي الملالي وأردوغان"، لافتا إلى أنه "أصبح رهينة للجماعات الإرهابية التي احتضنها ودعمها وأصبح يعيش قلقا متزايدا من موقف أمريكي صادم له رغم دفعه ١٨٥ مليار دولار خلال زيارة تميم لواشنطن".

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