"الحجاج يودعون مشعر منى.. وطوارئ بالموانئ والمطارات".. أبرز مشاهد الحج في ثالث أيام التشريق

شهد اليوم الثاني عشرمن ذي الحجة، تودع الحجاج المتعجلون مشعر منى متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير.

وتعرف هذه الأيام بـ"أيام التشريق"، حيث بدأ الحجاج رمي الجمرات الثلاثة بدءاً من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، يكبر مع كل حصاة، ويدعو بما شاء بعد الصغرى والوسطى مستقبلًا القبلة رافعاً يديه، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين.

وإذا رمى الحاجُ الجمارَ "ثاني أيام التشريق" كما فعل في اليوم الأول أباح الله جل وعلا له الانصراف من منى إذا كان متعجلاً وهذا يسمى النفر الأول.

اليوم الثالث للتشريق

وفي اليوم الثالث من أيام التشريق يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاثة كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت امتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" ، وفي ترك طواف الوداع دم لأنه واجب، ولا يعفى منه إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة.

حالة الطوارئ بالمطارات والموانئ

وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الصحة والسكان فى إعلان حالة الطوارئ فى 7 مطارات و3 موانئ بحرية لاستقبال الحجاج العائدين إلى البلاد بعد أداء المناسك للحيلولة دون تسرب الأمراض الوبائية والمعدية للبلاد بواسطة الحجاج خاصة مع اختلاطهم بالجنسيات المختلفة التى ربما أن يكونوا حاملين لفيروسات أو أمراض وبائية.

عيادات طبية بالمطارات والموانئ

ونشرت وزارة الصحة عيادة طبية بالمطارات والموانئ، بالإضافة إلى فرق طبية وتمريضية مجهزة بالمستلزمات الطبية والكواشف لمناظرة جميع الحجاج العائدين للاطمئنان على حالاتهم الصحية حتى وصولهم البلاد، كما تم توفير كافة الأدوية الخاصة بعلاج أى حالات مرضية بالمجان.

ووفقا لبيان قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، فإنه تم تغطية رحلات الطيران العائدة من السعودية والخاصة بالحجاج بالأطباء لمناظرة الحجاج وعمل المسح الصحى اللازم للكشف عن الإصابة بأى أمراض وبائية أو معدية كما تم زيادة عدد الأطقم الطبية لتوفير التغطية اللازمة للرحلات لاكتشاف الأمراض المعدية.

تجهيزات الحجر الصحي في مصر

ويقوم الحجر الصحي حالياً الحجر الصحى بمطارات القاهرة وبرج العرب وأسيوط وسوهاج بالاستعداد لاستقبال حجاج الوفود الرسمية وجار رفع حالة الاستعداد فى جميع إدارات الحجر الصحى لمنع التكدس بالمطارات".