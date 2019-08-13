ارتفاع نمو الأجور في بريطانيا إلى 3.9%

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن النمو الإجمالي للأجور في بريطانيا ، بما في ذلك العلاوات، زاد بمعدل سنوي 3.7 % في الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران عام 2008، وارتفاعا من 3.5 % في مايو.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيانًا لة ، إنه باستبعاد العلاوات ارتفع نمو الأجور إلى 3.9 % من 3.6 % مقارنة.

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وترجع قوة بيانات الأجور جزئيا إلى التوقيت غير المعتاد للزيادات السنوية في الأجور لعمال الصحة العامة في عام 2018 عندما جرى إرجاء زيادة أكبر من المعتاد حتى يوليو .

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وانكمش الاقتصاد الأوسع نطاقا على نحو غير متوقع بنسبة 0.2 % خلال ثلاثة شهور حتى يونيو حزيران وهو أول انخفاض من نوعه منذ عام 2012.

لكن البيانات الصادرة يوم الثلاثاء تظهر أن بريطانيا أضافت 115 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من العام مما رفع مستوى التوظيف إلى معدل قياسي بلغ 32.811 مليون.

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لكن معدل البطالة ارتفع أيضا إلى 3.9 % مقارنة مع توقعات باستقراره عند 3.8 %.