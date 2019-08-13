أب يقتل ابنه في ليلة العيد: تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت الكرم الغربي

أكد مصدر أمني لموقع نسمة، أنّ أسباب جريمة القتل التي ذهب ضحيتها شاب من سكان الكرم الغربي على يد والده مساء السبت الماضي، تتمثل في أن الهالك وبعد قضاء عقوبة سجنية مدتها 7 أعوام من أجل محاولة القتل العمد غادر السجن بداية الشهر الحالي بمقتضى عفو رئاسي، ومساء الواقعة عقد جلسة خمرية صحبة شقيقه الاصغر منه سنا وصديقة الاخير وكان والداهما غير بعيد عنهما بصدد إعداد شباك الصيد باعتبراه بحارا.

وخلال الجلسة الخمرية، نشب خلاف بين الشقيقين بسبب الفتاة، حيث حاول الهالك الاعتداء عليها الا أن شقيقه تصدى له فعمد الهالك الى خنقه بطريقة ''المنقلة'' وهو ما تفطن له والدهما الذي التقط آلة تعرف باسم ''البخشة'' وهي آلة حادة تستعمل في تسريح الشباك وطعن بواسطتها الهالك في مناسبتين على مستوى أعلى الصدر والقلب وهو ما اعترف به أمام محققي الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية.