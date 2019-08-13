باحث يكشف أخطر نظرية وضعها حسن البنا في تأسيس جماعة الإخوان
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:45 ص
نعيم يوسف
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قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وضع نظريتين عند تأسيس الجماعة، الأولى هي التغيير من أسفل، من بين الشعب، للسيطرة على مفاصل الدولة، والثانية هي القوى الداعمة.
ولفت "فاروق"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إلى أن التغيير من أسفل من أخطر النظريات التي قامت عليها تنظيمات "داعش" و"القاعدة".
وأكد الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، على أن هذه النظرية تم ترجمتها في تأسيس التنظيم الخاص، والذي قام باغتيالات عديدة، وتفجيرات كثيرة داخل القاهرة.
وشدد على أن مشروع حسن البنا كان له هدف واحد هو تمزيق الجبهة الداخلية عن طريق التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، ومشروعه طائفي مذهبي يفتت الجبهة الداخلية لصالح القوى الاستعمارية.
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