بيع تذاكر مباراة الدور النهائي لكأس تونس

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن عملية بيع تذاكر مباراة الدور النهائي بين النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي ستتم على امتداد 3 أيام و ستنطلق يوم الأربعاء 14 اوت 2019 بكل من تونس العاصمة و سوسة و صفاقس ، هذا وسيتم غدا الثلاثاء 13 أوت نشر تفاصيل كامل نقاط البيع .

علما أن فريق النادي الرياضي الصفاقسي تقدم للجامعة التوتسية لكرة القدم بطلب لاقتناء كل التذاكر المخصصة لاحبائه و القيام بعملية تسويقها.

وتبعا لذلك فإن الجامعة لا ترى مانعا في تمكين أي فريق من اقتناء كافة التذاكر أو جزء منها شريطة خلاصها بشكل مسبق وتحرير محضر جلسة في الغرض يقع التعهد من خلاله من طرف الجمعية باحترام كل التراتيب القانونية ومعايير الشفافية المطلوبة بعيدا عن أي عملية احتكار محتملة .

أما عن أسعار التذاكر فهي كالآتي :

- مدارج جانبية 15 دينار

- مدارج 25 دينار

- المدارج المغطاة العليا :30 دينار

- المدارج المغطاة السفلى :40 دينار

كما أفادت الجامعة انه بالتنسيق مع السلطات الأمنية لا يسمح بالدخول الا لمن سنهم فوق 18 سنة مع الاستظهار بالبطاقة التعريف الوطنية