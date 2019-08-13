الوداد البيضاوي: اللجنة التي منحت الترجي الرياضي اللقب غير مختصة

أكد سعيد ناصيري رئيس الوداد البيضاوي المغربي بأن ناديه لم يرم المنديل فيما يتعلق بمباراة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، وسيطعن في قرار لجنة التأديب التي أقرت بفوز الترجي الرياضي بالكأس أمام لجنة الاستئناف، معتبرا أن صاحبة القرار غير مختصة وليس من صلاحياتها اتخاذ مثل هذه القرارات العائدة بالنظر إلى لجنة المسابقات – كان يرأسها التونسي طارق بوشماوي قبل أن يخلفه النيجيري أمادجو-.

الوداد سيطالب في طعنه بالتحرير مجددا على مندوب المباراة الموريتاني ورئيس الكاف وسماع شهادتهما التي تؤكد انعدام الظروف الأمنية الملائمة.

الناصيري أضاف في تصريحاته بأن لجنة التأديب لم تأخذ بعين الاعتبار ما حدث على ملعب رادس من وجهة نظره، وهي الضغوط التي تعرّض لها مندوب المباراة ورئيس الكاف وتهديدهما بأن سلامتهما غير مضمونة في صورة عدم تتويج الترجي، كما أشار رئيس الوداد إلى أن فريقه لم ينسحب بل طالب بالاعتماد ''الفار'' قبل استئناف اللعب وقد تعهد مسؤولو الترجي الرياضي بإصلاحه – على حد زعمه-.

ويذكر إن لجنة التأديب بالاتحاد الإفريقي برئاسة الجنوب إفريقي ريمون هاك قررت اعتبار الترجي الرياضي فائزا، وغرمت الوداد ب50 ألف دولار (35 ألف دولار بسبب الانسحاب) و15 ألف دولار بسبب الانسحاب من الملعب والأعمال التي قامت بها جماهيره والمتمثلة في اشعال الشماريخ ورمي المقذوفات.