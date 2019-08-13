بفردي خرطوش ورصاص.. القبض على عاطل في الحوامدية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية من ضبط عاطل وبحوزته أسلحة نارية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية، مفادها قيام عاطل مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالإسلحة النارية غير المرخصة.





وبجمع المعلومات والإستعانة بالمصادر السرية وتأكد العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، تم إعداد مأمورية لضبطه بعد استئذان النيابة العامة، والقبض عليه وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، فرد رصاص عيار 7،62×39مم.



