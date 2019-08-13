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سمير الوافي يعلن عن طلاقه

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:33 ص
سمير الوافي يعلن عن طلاقه
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محمد وليد الجموسي
 
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أعلن الاعلامي سمير الوافي رسميا عن طلاقه من حنين الزغير و أن حياته الخاصة لا تهم أي شخص وليس من حقهم التساؤل عنها، مُشيرا إلـى أن لا أحد يمكنه التدخل في قراره الشخصي الذي خير عدم التحدث عنه لأسبابه الخاصة وترفعا منه.
و نشر الوافي صورة عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي مبيننا فيها أن هذا القرار مقتنع به واِتخذه من أجل راحته ولم يفرضه عليه أي شخص كما أنه تم بالإتفاق مع أشخاص يهتم لهم، متابعا "إذا وفات علاقتك بأي شخص مهما كانت الأسباب إدفن أسراره الخايبة والباهية في مقبرة النسيان".
ويذكر أن طلاق سمير الوافي تم بعد خروجه من السجن لكن لم يتم الاعلان عنه.
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