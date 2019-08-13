بداية من اليوم السباحة ممنوعة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاثاء أن السباحة ممنوعة في جميع الشواطئ بداية من اليوم نظرا للتقلبات الجوية التي ستشهدها أغلب المناطق والبحر سيكون شديد الاضطراب.

وافادت ألفة القاسمي في تصريح لاذاعة "موزاييك" أن طقس اليوم سيشهد أمطارا متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال والمناطق الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية وبين 37 و42 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي محليا.

وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد كما تتجاوز 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.