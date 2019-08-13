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جمعيات المستثمرين: ابتعدنا كثيرا عن الصناعة وهذه "جريمة كبرى"

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:32 ص
جمعيات المستثمرين: ابتعدنا كثيرا عن الصناعة وهذه جريمة كبرى
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عادل اليماني، مستشار الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن المنتجين عليهم مراعاة أنهم يتعاملون مع مستهلكين في غالبيتهم غير قادرين، ويجب عليهم مراعاة التطوير والتجويد في التصنيع.

وأضاف "اليماني"، في لقاء مع برنامج "اتكلم براحتك"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أننا ابتعدنا كثيرا عن الصناعة وهذه "جريمة كبرى"، مشددًا على أنه كان يجب الاهتمام بالتصنيع المحلي لكي يتم تخفيف الضغط عن العملة الأجنبية.

وتابع مستشار الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الدولة مسئولة عن توفير المناخ الجيد للمستثمرين، والمستثمر الأجنبي لن يأتي طالما المستثمر المحلي غير مرتاح، لافتًا إلى أن هناك صفة في المصريين وهي أننا ننتج ولا نعرض بطريقة جيدة.
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