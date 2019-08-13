جولات تفقدية على مستشفيات الشرقية خلال عيد الأضحى

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قام الدكتور عصام فرحات مدير ادارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والدكتورة ايمان طلبه مسؤولة المنطقه المركزيه بالمرور على مستشفى القنايات.





جاء ذلك بناء على توجهات وكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام شوقى مسعود ووكيل المدريه د خالد فوزى وتعليمات رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة العاجلة ابراهيم حسن.



وجلال جولته تأكد مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وأشاد بدور الأطباء في خدمة المرضى وأوصاهم بحسن معاملة المواطنين.





كم قام الدكتور فتوح فتوح ابو المجد مسؤل المنطقه الوسطى بزياره مفاجأه الى مستشفى ديرب نجم وقام الدكتور ناصر شعبان مسؤل أقسام الطوارئ والاستقبال والدكتور جودة مسؤل المنطقة الجنوبية بزياره مفاجئة لمستشفى بلبيس المركزى المركزى حيث تم تفقد اقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات والحضانات وبنوك الدم والتأكد من تواجد الاطباء والتمريض والفنيين والاداريين والعمال والامن وتوفر الأدوية والمستلزمات والدم ومشتقاته والطعوم والأمثال والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى.



وذلك فى اطار المرور المستمر على مدار ٢٤ ساعه فى ايام العطل واجازة عيد الاضحى المبارك واثناء رفع درجة الاستعداد بالتزامن مع مرور جميع الادارات بالمديرية من ادارة المستشفيات والتغذية والوقائى الإدارات الصحي.