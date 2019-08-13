حبس 2 من المتهمين بإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية





قررت نيابة بلبيس، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 2 من المتهمين بإحداث إصابة عدد من أفراد عائلة عيد بعزبة عيد التابعة لمركز بلبيس، بطلق ناري، علي خلفية مشاجرة مع أفرد من عائلة أبوشعير،أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.تلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، يفيد بلاغا من الأهالي بعزبة عيد التابعة لقرية ميت معلا مركز بلبيس، بنشوب مشاجرة أسفرت عن إصابة 6 أشخاص منهم 4 مصابون بطلق ناري وتم نقلهم إلي مستشفي مشتول السوق ثم تحويلهم إلي مستشفي الأحرار.وانتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والمقدم مصطفي رشاد، نائب المأمور، ومباحث المركز برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، إلي العزية لمعرفة تفاصيل المشاجرة.وأفاد شاهد عيان، عن قيام شابين يستقلا دراجة بخارية من عائلة "أبوشعير"، وتصادمهما بطفل من عائلة"عيد" مما أسفر عن حدوث مشاجرة بين عدد من أفراد العائلتين أسفر عن إصابة 6 من أفراد عائلة عيد بطلق ناري وجروح قطعية، وتم نقلهم لمستشفي مشتول السوق، وتم إحالتهم للنيابة العامة.