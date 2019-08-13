خبير: انفجار مخزن أسلحة في بغداد ليس الأول ولا الأخير
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:21 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور معتز محيي، مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية، إن التفجير الذي وقع في مخزن للأسلحة جنوبي العاصمة بغداد، ليس الأول ولن يكون الأخير، لافتا إلى وجود الكثير من مخازن الأسلحة مخزنة بطريقة سيئة.
وأضاف "محيي" في مداخلة مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الانفجار وقع في حي سكني، وبالقرب من السفارة الأمريكية، الأمر الذي أثر على نفسية المواطنين في ثاني أيام العيد.
ولفت مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية، إلى أن القائمين على السفارة لديهم توجس بحدوث عمليات ضد القوات الأمريكية في العراق.
وشدد على أن بغداد حاليا مؤمنة بشكل جيد من قبل الأجهزة الأمنية، والحركة أصبحت طبيعية.
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