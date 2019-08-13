عاجل.. نجم الأهلي يرفض طلب سيد عبد الحفيظ ويطلب الرحيل





وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي من أجل حسم مستقبله، حيث طلب مدير الكرة من اللاعب الخروج على سبيل الإعارة والعودة الموسم القادم.





ورفض حمدي الرضوخ لطلب عبد الحفيظ، ويرغب في الرحيل عن الأهلي نهائيا، رافضا بشكل قاطع فكرة رحيله على سبيل الإعارة.

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن نجم الأهلي رفض العرض الذي تقدم به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء للاستمرار مع الفريق الموسم المقبل.