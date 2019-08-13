صاحب مصنع: نحتاج لثقة العميل في المنتج المصري

قال عمرو فتوح، صاحب مصنع للكيماويات، إن لديه خطوط إنتاج أوروبية، ويستخدم مواد خام جيدة، ويصدر للخارج، وينتج للسوق المحلي.





وأضاف "فتوح"، في لقاء مع برنامج "اتكلم براحتك"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أنهم يحتاجون العميل المصري أن يثق في المنتج المصري، لافتا إلى أن ما يقلقه أن أول شيء يسأل عليه العميل هو السعر.



