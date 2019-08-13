أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13-8-2019

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الاضحي ،13-8-2018، بعدما شهدت تراجعات في الفترة الماضية في أسعارها لأقبال المصريون على شراء اللحوم في عيد الاضحى المبارك.

وتراوحت أسعار الدواجن فى السوق المحلى بين 18 إلى 20 جنيه للكيلو، فى حين تتراوح سعرها للمستهلك بين 23- 25 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر الدواجن البلدى لسعر 26 جنيها من المزرعة في حين يترواح سعرها فى الاسواق بين 30 -32 جنيها ، وتابع كرتونة البيض ب35.5 من المزرعة وللمستهلك من 42 – 44 جنيها .