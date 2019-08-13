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نيمار يبلغ باريس بالرحيل إلى برشلونة.. وطلب مفاجئ من الريال

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:54 ص
نيمار يبلغ باريس بالرحيل إلى برشلونة.. وطلب مفاجئ من الريال
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسانية اليوم الثلاثاء أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان قرر الرحيل إلى برشلونة هذا الأسبوع، وأبلغ إدارة ناديه بهذا الأمر.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن نيمار يضغط على باريس سان جيرمان بقكل قوة للخروج هذا الأسبوع نحو برشلونة الذي يتقدم في المفاوضات وسيُقدم لاعبين بالإضافة إلى دفع الأموال.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد الذي ينافس بقوة لضم نيمار طلبوا من باريس سان جيرمان بعض الوقت لحسم عمليات البيع لديهم وخاصة الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز.

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