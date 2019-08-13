تعرف على أسعار السمك اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الاضحى
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:44 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار السمك جملة استقرار بالأسواق، اليوم الثلاثاء 13-8-2019، في ظل ركود نسبي على شراء
السمك بسب اقبال المصريون على شراء اللحوم بالتزامن مع احتفالات عيد الاضحى.
وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، وسعر كيلو السمك
البوري بين 50 و58 جنيها، دون.
وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها، وأيضا تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسجل سمك
الثاعبين 150 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو الجمبري نحو 200 جنيه للكيلو.
وحافظ سعر كيلو المكرونة السويسي على اسعارة بين 55 و65 جنيها،
وكذلك سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
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