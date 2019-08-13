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إيران تتوقع انفراجا قريبا في أزمة ناقلة النفط التي تحتجزها بريطانيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:42 ص
إيران تتوقع انفراجا قريبا في أزمة ناقلة النفط التي تحتجزها بريطانيا
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وكالات
 
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توقعت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية اليوم الثلاثاء، الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" التي تحتجزها بريطانيا في القريب العاجل.

ورجح نائب مدير منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية جليل إسلامي، أن تكمل ناقلة النفط مهمتها في المياه الدولية قريبا.

وأشار سلامي إلى أن بريطانيا أبدت رغبتها بحل مشكلة ناقلة النفط الإيرانية، وتم تبادل الوثائق المطلوبة لأجل ذلك.

واحتجزت سلطات جبل طارق مؤخرا الناقلة قائلة إنها تحمل نفطا إلى سوريا. ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية "المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة (غريس1)، قامت بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بسوريا".

من جانبها نفت طهران توجه الناقلة لسوريا، واصفة عملية احتجازها بأنها نوع من القرصنة، وحذرت كذلك من أن الإجراء البريطاني لن يبقى من دون رد.

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