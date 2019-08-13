لعروس 2019.. جربي الياقوت الأحمر لإطلالة مميزة في شهر العسل
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:39 ص
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برز لون الياقوت الأحمر في عروض ربيع صيف 2019 بأسبوع الموضة في باريس، ويجب اختيار الياقوت الأحمر لإطلالة مميزة في المناسبات في شهر العسل، إليكِ بعض النصائح لتنسيق أزياء الياقوت الأحمر.
- اختاري درجة الأحمر المناسبة لبشرتِك. الأحمر الداكن يناسب صاحبات البشرة الباردة، بينما الأحمر الفاقع يناسب صاحبات البشرة الدافئة.
- الاكسسوارات الذهبية تُظهر بريق اللون الأحمر وتزيد تألّقه.
- امزجي الأحمر مع البنفسجي أو الزهري لطلّة مميّزة.
- الأحذية السوداء تضفي حدّة على اطلالة الأحمر.
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