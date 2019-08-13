تحت شعار "كامل العدد".. افتتاح عرض "حمام الست" علي مسرح بيرم التونسي (فيديو)

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "حمام الست"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك مساء أمس الاثنين١٢ أغسطس الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، ورفعت المسرحية شعار "كامل العدد".





"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، العرض يدور حول أحد المواطنين أكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام بإعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة و المستغليين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، و تتوالى الأحداث.



