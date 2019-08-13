أسعار الخضروات والفاكة اليوم الثلاثاء 13-8-2019 ثالث ايام عيد الاضحى

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-8-2019 ، ثالث أيام عيد الأضحى بأسواق الجمله استقرار، في ظل هدواء في حركة البيع والشراء بالأسواق بسب أجازة عيد الاضحى للتجار.

وجائت اسعار السلع والخضروات في موقع سوق العبورة أحد أكبر اسواق الخضروات والفاكة الجملة كالاتى :

أسعار الخضروات:

كيلو "الطماطم ": بقيمة 3.9 جنيه.

وكيلو "البطاطس": بقيمة 5 جنيه.

سعر "كيلو البصل": 3.5 جنيه،.

كيلو "الفاصوليا" : 30 جنيها.

كيلو"الباذنجان البلدي": 3 جينهات.

كيلو "الفلفل الرومي البلدي": 4 جنيهات.

كيلو "الملوخية": 3 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي: 4 جنيهات.

كليو البامية: 18 جنيه.

كيلو "الليمون" :10 جنيهات.

كيلو "العنب البناتي" الاصفر" 7 جنيه.

كيلو "العنب الاحمر" 8 جنيه.

كيلو "الجوافة" 6 جنيه.