ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أستاذ سمنة يكشف عن حقيقة فائدة "الكوارع" لهشاشة العظام والغضاريف

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:26 ص
أستاذ سمنة يكشف عن حقيقة فائدة الكوارع لهشاشة العظام والغضاريف
الدكتور محمد أبو الغيط
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور محمد أبو الغيط سكرتير جمعية السمنة المصرية وأستاذ أمراض السمنة بالقصر العيني، إن الكوارع لا تحتوي على الكثير من الدهون بل الجيلاتين، وقليلة السعرات الحرارية.

وأضاف أبو الغيط، في لقاء مع برنامج "من القلب للقلب"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه لا توجد أبحاث كافية تؤكد أنها مفيدة لهشاشة العظام، والظهر، والركبة والغضاريف.

وشدد على أن "الكوارع" أقل ضررًا على الصحة من أنواع اللحوم كثيرة الدهون والسعرات الحرارية.
Advertisements
المزيد عن: هشاشة العظام غضاريف توك شو أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
18:15
-
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
-
x
19:30
-
الأهلي - السعودية