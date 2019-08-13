أستاذ سمنة يكشف عن حقيقة فائدة "الكوارع" لهشاشة العظام والغضاريف



وأضاف أبو الغيط، في لقاء مع برنامج "من القلب للقلب"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه لا توجد أبحاث كافية تؤكد أنها مفيدة لهشاشة العظام، والظهر، والركبة والغضاريف.



وشدد على أن "الكوارع" أقل ضررًا على الصحة من أنواع اللحوم كثيرة الدهون والسعرات الحرارية.

قال الدكتور محمد أبو الغيط سكرتير جمعية السمنة المصرية وأستاذ أمراض السمنة بالقصر العيني، إن الكوارع لا تحتوي على الكثير من الدهون بل الجيلاتين، وقليلة السعرات الحرارية.