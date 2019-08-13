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مايكروسوفت تكشف عن ميزة جديدة بـ"Skype"

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:12 ص
مايكروسوفت تكشف عن ميزة جديدة بـSkype
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كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft عن ميزة جديدة بـ"سكايب"، تتيح لك حفظ رسالة والعودة إليها بضغطة واحدة في أي وقت في المستقبل.

فإذا أرسل إليك شخص ما عنوانه، فيمكنك وضع إشارة مرجعية Bookmark عليه حتى تتمكن من العثور على العنوان في المستقبل بضغطة واحدة.

ولوضع إشارة مرجعية أو “BookMark”، على إحدى الرسائل، يلزمك الضغط بزر الماوس الأيمن أو الضغط لفترة طويلة على الرسالة والضغط فوق إضافة إشارة مرجعية.

وبعد ذلك، ستتم إضافة الرسالة إلى قسم "الإشارات المرجعية" وسيتم حفظها مع رسائلك المرجعية الأخرى، وفي قسم الإشارات المرجعية، يمكنك أيضًا إعادة توجيه أو نسخ الرسالة.

وتتوفر هذه الميزة على إصدار Skype Insider v8.51.76.61 على كل من الويندوز والموبايل.
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