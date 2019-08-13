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اليوم.. الزمالك يعلن اسم المدرب الجديد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:51 ص
اليوم.. الزمالك يعلن اسم المدرب الجديد
طارق يحيى
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الفجر الرياضي
 
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تنتظر جماهير الزمالك اليوم الإعلان عن اسم المدرب الجديد، وذلك بعد اجتماع رئيس النادي مع رموز القلعة البيضاء القدامى في مقر النادي لاختيار خليفة خالد جلال المدير الفني السابق.

ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على اسم المدرب بين 6 مدربين لعل من أبرزهم الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق، والبرتغالي جسفالدو فيريرا الذي سبق وأن درب القلعة البيضاء وحصل معه على بطولتي الدوري والكأس.

ويقود الزمالك حاليا نجم اللفريق الأسبق، طارق يحيى الذي عينه رئيس النادي مؤقتا بعد الإطاحة بخالد جلال.
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