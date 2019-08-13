فولكس فاجن تطرح أول SUV كوبيه نهاية هذا العام
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:51 ص
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تعتزم شركة فولكس فاجن طرح أول موديل رياضي متعدد الأغراض SUV بملامح الكوبيه ويطلق عليه اسم T-CROSS COUPÉ، نهاية هذا العام.
وكشفت فولكس فاجن عن سيارتها T-Cross Coupé الجديدة تعتمد على وحدات تركيبية مستمدة من السيارات الأخرى التابعة للشركة.
وتتميز السيارة البالغ طولها 4110 ملم من خلال خطوط السقف الانسيابية بشدة حتى مؤخرة السيارة، والميل الشديد لعمود C.
وتنطلق السيارة الجديدة بسواعد محرك رباعي الأسطوانات بقوة 150 حصان، كما يتوفر للسيارة بعد ذلك محرك ثلاثي الأسطواننات سعة 1 لتر بقوة 115 حصان ومحرك ديزل سعة 1.5 لتر بقوة 95 حصان
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