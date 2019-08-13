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ليام هيمسورث يعلق للمرة الأولى على انفصاله عن مايلي سايرس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:50 ص
ليام هيمسورث يعلق للمرة الأولى على انفصاله عن مايلي سايرس
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أحمد جمال أحمد
 
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تفاجئ المهتمين بأخبار نجوم هوليوود الأحد الماضي، بانتشار خبر انفصال النجم ليام هيمسورث عن زوجته المغنية الشابة مايلي سايرس بعد خيانتها له مع سيدة أخرى.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن صورة انتشرت لمايلي اثناء تبادلها للقبلات مع كايتلين كارتر، قضت على الزواج بين ليام ومايلي الذي استمر ل 8 أشهر فقط.

 

وقالت الصحيفة البريطانية أن ليام أجرى حوارا حصري للفرع الصحيفة بأستراليا، حيث قال " لن يدرك أحد مدى صعوبة الأمر"، وأضاف لمراسل الصحفية "لا أرغب في الحديث عن الأمر".

 

وكانت الصورة التي ظهرت بها مايلي وهي تتبادل القبلات مع فتاة أخرى، نتيجة لميولها الجنسية المغايرة التي اعترفت بها بالرغم من زواجها رسميا بليام هيمسورث في ديسمبر 2018 الماضي.

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