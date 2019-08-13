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استقرار أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13-8-2019 مع اقتراب انتهاء موسم الحج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:51 ص
استقرار أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13-8-2019 مع اقتراب انتهاء موسم الحج
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شهدت أسعار الريال السعودي استقرار بالبنوك المصرية مقابل الجنيه ، اليوم الثلاثاء ثالث ايام عيد الاضحى 13-8-2019، مع اقتراب عودة الحجاج المصريون إلى ارض الوطن بعد أنتهاء مناسك الحج.

ومن المقرار أن يبداء عودة الحجاج على أول رحلات الجوية بداية من غدا الاربعاء، حيث يبلغ لإجمالى عدد الحجاج المصريون هذا العام 74 ألف حاج تم سفرهم من خلال رحلات مصر للطيران.

 

وجاء سعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على  موقع الدولار لايف الذي يتابع أسعار صرف العملات الاجنبية والعربية  مقابل  الجنيه كالاتى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع

 

سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع

 

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

 

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

 

سعر الريال فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

 فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع

وتستأنف البنوك المصرية عملها بداية من الغد الاربعاء بعد أنتهاء فترة أجازة عيد الاضحى المبارك.

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