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الشرطة الأسترالية: العثور على جثة في موقع حادثة الطعن بوسط سيدني

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:48 ص
الشرطة الأسترالية: العثور على جثة في موقع حادثة الطعن بوسط سيدني
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وكالات
 
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عثرت الشرطة الأسترالية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية" على جثة في موقع حادثة الطعن بوسط سيدني.

وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الأسترالية، أن الشرطة استطاعت توقيف مشتبه به بعد أنباء عن قيامه بمهاجمة المارة في وسط مدينة سيدني.

وأشارت الشرطة الأسترالية في بيانها إلى أن الشرطة تمكنت من توقيف رجل بعد تحريات في المنطقة، حيث تم تحديد أثره من خلال كلمات المراقبة الموجودة في المدينة.

وأضافت الشرطة أن المسلح تواجد في الضاحية المالية لمدينة سيدني الأسترالية.

ونقل موقع إخباري أسترالي أن الرجل كان يحمل سكينا وهاجم بعض المارة، ما أثار الرعب في المنطقة. وتقوم الشرطة بالتحقيق في دوافع أعماله.

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