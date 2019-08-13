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بالمواعيد.. تعرف على مواجهات دور الـ16 بكأس العالم للناشئين لكرة اليد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:14 ص
بالمواعيد.. تعرف على مواجهات دور الـ16 بكأس العالم للناشئين لكرة اليد
منتخب مصر للشباب لكرة اليد
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علاء خليف
 
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تقام مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت19 عامًا والمقامة بمقدونيا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أغسطس، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره السلوفيني في تمام الساعة 2 ظهرًا.

وإليكم جميع مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للناشئين بمقدونيا:

- الأرجنتين × ألمانيا (2 ظهرًا)

- مصر × سلوفينيا (2 ظهرًا)

- كرواتيا × المجر (4:15 عصرًا)

- أيسلندا × اليابان (4:15 عصرًا)

- فرنسا × النرويج (6:30 مساءًا)

- الدنمارك × تونس (6:30 مساءًا)

- أسبانيا × السويد (8:45 مساءًا)

- البرتغال × مقدونيا (8:45 مساءًا)


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