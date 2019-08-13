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أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 13-8-2019 بالبنوك

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:38 ص
أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 13-8-2019 بالبنوك
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت أسعار صرف  العملة البريطانية ( الجنيه الأسترليني) أمام الجنيه، اليوم  الثلاثاء  13-8-2019، بالبنوك المصرية والتى ستستأنف عملها من غدًا الاربعاء مع انقضاء فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وجاءت أسعار الجنيه الأسترليني بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر والبنك المركزي، وفقًا لموقع الدولار لايف الذي يتابع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقابل العملات الاخرى  كالاتي :

 

سعر الجنيه الاسترليني بالبنك المركزي :

21.15 جنيه للشراء، 21.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في"البنك التجاري الدولي" :

21.0 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع.

 سعر الجنيه الاسترلينى في " بنك المصرف المتحد":

21.02 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية :

21.09 جنيه للشراء، 21.28 جنيه للبيع.

سعر  الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس :

21.01 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريفي الدولي :

21.02 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في بنك التعمير والإسكان:

21.02 جنيه للشراء، 21.32 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في "بنك مصر":

21.02 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في "بنك كريدي أجريكول":

21.04 جنيه للشراء، 21.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في "البنك الأهلي المصري":

21.02 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في "بنك الأهلي الكويتي":

21 جنيه للشراء، 21.2 جنيه للبيع.

 سعر الجنيه الاسترليني في "بنك المصري الخليجي"

18.47 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك "عَـوده":

21.01 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.

سعر  الجنيه الاسترليني في "بنك مصر إيران":

18.48 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك "الشركة المصرفية العربية الدولية":

21.01 جنيه للشراء، 21.29 جنيه للبيع.

وسعر الجنيه الاسترليني في "البنك الأهلي اليوناني المصري":

21.01 جنيه للشراء، 21.27 جنيه للبيع.

وسعر الجنيه الاسترليني في "بنك البركة":

21 جنيه للشراء، 21.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في "مصرف أبو ظبي الإسلامي"

21.05 جنيه للشراء، 21.2 جنيه للبيع.

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