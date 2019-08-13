الأمير هاري وميجان ماركل يحتفلان باليوم العالمي للفيل

شارك دوق ودوقة ساسكس احتفالهما باليوم العالمي للفيل على الصفحة الخاصة بهما على "إنستجرام"، بمجموعة من الصور لرحلتهما إلى بوتسوانا الإفريقية عام 2017.

وحصدت الصور التي شاركها الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" أكثر من 170 ألف إعجاب على الصفحة الرسمية بعائلة ساسكس "sussexroyal" والتي تضم 9.3 مليون متابع من جميع أنحاء العالم.

وذكر تقرير نشره موقع "ديلي ميل" أن "هاري وميجان" انخرطا بشكل كبير مع منظمة Elephants Without Borders، وساعدا الدكتور مايك تشيس الذي يعمل لصالح الجمعية الخيرية في حماية 25 من الأفيال عن طريق تركيب أطواق معدنية بأجسادهم ترتبط بالأقمار الصناعية.