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مايا دياب تروج لأغنيتها الجديدة "يابا يابا" (فيديو)

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:51 ص
مايا دياب تروج لأغنيتها الجديدة يابا يابا (فيديو)
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الفجر الفني
 
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شاركت النجمة اللبنانية، مايا دياب جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على تطبيق "انستجرام"، من الفيديو كليب الخاص بأحدث أغانيها التي تحمل اسم "يابا يابا" تمهيدا لطرحها غدا الثلاثاء.


وكتبت "مايا" تعليقا على الصورة:" متحمسين لأغنية يابا يابا بكرا على يوتيوب".


يذكر أن آخر أعمال "مايا" أغنية "خسرنا بعض" التى قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبنانى زياد برجى، وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "يابا يابا" خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب.
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