ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سر هجوم الصحافة الإسبانية على "زيدان"

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:41 ص
سر هجوم الصحافة الإسبانية على زيدان
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements


هاحمت الصحف الإسبانية المدير الفنى الفرنسي لنادى ريال مدريد الإسبانى زين الدين زيدان بعد فترة الإعداد السيئة للريال قبل إنطلاقة الموسم الجديد خلال الساعات المقبلة.

 

وعنونت صحيفة "آس" الإسبانية قائلة "زيدان فى متاهة"، وأيضاً تحدثت عن طرق اللعب الكثيرة الذى لعب بها زيدان مع الفريق خلال فترة التحضير للموسم الجديد ووصفتها بأنها ليس لها جدوى.

 

ويذكر أن ريال مدريد أمس قد خسر أمام اى سي روما بركلات الترجيح 5_4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
18:15
-
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
-
x
19:30
-
الأهلي - السعودية