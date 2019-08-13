أحمد العوضي عن محمد إمام: "عنده سلام نفسي واجتهاد غير طبيعي"

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للفنان محمد إمام الذي يشارك معه في بطولة فيلم "لص بغداد"، وعلق: "أنا أول مرة أشتغل مع محمد إمام ومتقابلناش قبل كده إلا مرة واحدة.. بس الصراحة أنا مبسوط جدا إني اتعرفت عليك على المستوى الشخصي وإني اشتغلت معاك.. من أنضف الناس اللي ممكن البني آدم يقابلهم.. الراجل عنده سلام نفسي صعب تلاقيه عند حد واجتهاد غير طبيعي في الشغل وحريص إن كل الناس اللي معاه يبقو كويسين.... استنو فيلم لص بغداد واستنو مشاهد أكشن هتعجبكم إن شاء الله.. لازم تعجبكم إحنا كسرنا اللوكيشن على بعض... بحبك يا إيمو يا ابن الأصول".









يشار إلى أن فيلم "لص بغداد" إنتاج "سينرجي فيلمز" وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة محمد إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وأحمد العوضي.