مى عبد النبي عضو لجنة تحكيم بمسابقة الثالثة بالمهرجان القومى للمسرح

تشارك الفنانة مي عبد النبي كعضو لجنة تحكيم في المسابقة االثالثة بالمهرجان القومي للمسرح المصري والتي تضم العروض المسرحية الموجهة للطفل من الأطفال والكبار وذوي الهمم وتضم تلك المسابقة الكاتب يعقوب الشاروني رئيسا والمخرج طارق الدويري عضوا والفنان الدكتور محمد عبد المعطي عضوا والموسيقار منير الوسيمي.









وتضم تلك المسابقة ( 8 ) جوائز موزعة علي كل فروع العمل المسرحي من تأليف وإخراج وتمثيل وديكور وموسيقي وأزياء وإضاءة وغيرها من الجوائز ويبلغ إجمالي قيمة كل جوائز تلك المسابقة حوالي (100) ألف جنيه مصري.









الفنانة مي عبدالنبي خريجة (المعهد العالى للفنون المسرحية‎) وهي ابنة المؤلف والممثل (حسين عبدالنبي) وقد بدأت التمثيل في النصف الثاني من السبعينيات وبرزت في بداياتها بمسلسل (لا يا ابنتي العزيزة) وأصبحت وجهًا مألوفًا في نهاية السبعينات ثم ابتعدت فترة عن التمثيل في بدايات الثمانينات ثم عادت مرة اخرى للتمثيل في أواخر الثمانينات بأدوار دينية وقدمت للمسرح الكثير من المسرحيات منها : ( العريس ) عام 1985 ومسرحية ( الأستاذ مزيكا ) عام 1978 ومسرحية ( صباح الفل يا فل ) ومسرحية " راسب مع مرتبة الشرف " وكانت مهتمة أكثر بمسرح الطفل وشاركت في الكثير من الأعمال المسرحية الموجهة للأطفال منها مسرحية " الجده حكاية " عام 2005 ومسرحية " شطورة " عام 1992.









الدورة الـ 12 التى يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء بمناصبهم وهم : المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



