مجد القاسم يحتفل بالأعياد بين مصر ولبنان

يستعد الفنان مجد القاسم، لإحياء مجموعة من الحفلات ما بين مصر ولبنان، حيث يحيي الحفل الأول بالقاهرة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويقام الحفل ثالث أيام العيد بأحد الأندية بالمعادي، بعدها يتجه إلى لبنان، الجمعة 16 أغسطس، لإحياء حفل بمناسبة "عيد السيدة"، وقد أعد القاسم، برنامجا غنائيا مميزا للحفلين من أجمل أغانيه، التي اشتهر بها.









ويعود مجد للقاهرة بعد حفل لبنان لإحياء حفل مهرجان القلعة الدولي يوم 27 أغسطس الجاري، ولاستكمال تسجيل أغاني ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان "باقة ورد"، والذي يتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين، منهم صلاح عطية ومحمود شوقي وخالد عبدالفتاح وأحمد بدر وسيرجيو وسيد راضي وباسم منير وريمون فايق وحازم جربوع ، وتم تسجيل بعض الأغنيات منها "باقة ورد" و"خال يا خال" و"قدرنا اللي يقدرنا"، ومن المقرر طرح الألبوم بداية الشتاء المقبل.