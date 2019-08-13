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هيفاء وهبي عن السويد: "أحلى حب شفته من أحلى ناس"

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:00 ص
هيفاء وهبي عن السويد: أحلى حب شفته من أحلى ناس
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة صور لها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وذلك من حفلها الأخير بالسويد، الذي أحيته أمس "السبت"، وعلقت الفنانة هيفاء وهبي، على الصور قائلة: "ما بعتقد بقدر أنسى هالليلة أبدا!! أحلا حب شفته من أحلى ناس".


وكانت هيفاء قد قدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيها الشهيرة المميزة، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا"،"هفضل" "واحشني"،" ست البنات" و"صباحوا ورد".
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