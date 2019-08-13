500 ألف مشاهدة لـ أغنية "س من الناس" لمصطفى قمر في 10 أيام

حققت أغنية " س من الناس " للمطرب مصطفى قمر نصف مليون مشاهده منذ طرحها على "يوتيوب" فى 2 أغسطس الماضى ، ضمن أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ضحكت ليا، وهى من كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما.









ومن بين أغانى الألبوم الجديد " : "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ، "معجب" كلمات أسامة مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.









ويتضمن الألبوم أيضا أغنية "حبيبك اللي تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع احمد ابراهيم.







